Laatste der mohikanen: Helderse mandenmaker Kees Biersteker (73) overleden

DEN HELDER - Hij was een bekend gezicht. Was het niet op de Juttersmarkt in Den Helder dan wel op de braderie in Groet: mandenmaker Kees Biersteker uit Den Helder. Deze week is 'de laatste der mohikanen' van dit ambacht op 73-jarige leeftijd overleden.

"In de gang bij de voordeur van zijn huis (in de Visbuurt in Den Helder), hangen alle hoeden die hij heeft", zo schrijft ze. "De leren hoed die hij vandaag op heeft is zijn lievelingshoed. Hij zet hem op als hij wakker wordt en zet hem af als hij gaat slapen. Kees is mandenmaker. Zijn werkplaats is tegenover zijn huis. Kees vertelt over vroeger en over nu. Hij heeft drie keer kanker gehad en het drie keer overleefd. Tijdens alle chemokuren is zijn haar blijven zitten."

Kees zag je moeilijk over het hoofd: met zijn lange grijze lokken en steevast een leren hoed op was hij een opvallende verschijning. Dat viel ook Elissa Capelle, onze redacteur van NH Buurten in 2014 op toen ze bij hem langs ging in de Visbuurt. "Kees is lang, heeft heel veel grijs haar (zowel op zijn hoofd als op zijn gezicht), draagt een hoed en praat binnensmonds. Ik vind hem meteen leuk."

Maar los van zijn opvallende uiterlijk viel haar vooral op dat hij vaak lachtte. "Het is een luide lach die uit zijn lichaam naar buiten buitelt. De lucht om hem heen komt in beweging. Zijn haren en snor lijken mee te lachen. Het is een lach die telkens terugkomt. Een lach waarmee hij ankers in de grond slaat. Het eerste half uur probeer ik te ontdekken waarom hij lacht. Ik heb het gevoel dat ik een grap mis. Dat ik beter naar hem zou moeten luisteren om het te begrijpen. Maar Kees lijkt niet om iets specifieks te lachen. Hij lacht als hij daar zin in heeft."

Het is typerend voor Kees. Wethouder Pieter Kos sprak hem recent nog via de telefoon en schetste het gesprek dat toen ontvouwde: "Hij wilde alles weten over wat ik aan het doen was en hoe het met mij ging. Ik wist natuurlijk dat hij al vreselijk ziek was, maar dat werd kort afgedaan met 'het gaat niet best nee, maar nu weer over jou'. Dat tekende hem."

Door zijn positieve instelling was Kees de kanker lang de baas, maar dinsdag is de echtgenoot van wethouder Tjitske Biersteker toch aan de ziekte overleden. Hij werd 73 jaar.

De uitvaart is zaterdag in besloten kring. Wie afscheid van Kees wil nemen, kan die dag vanaf 11.30 uur aansluiten bij de erehaag aan de Huisduinerweg in Den Helder.