Soroptimistclub Hoorn in actie voor slachtoffers huiselijk geweld

HOORN - De soroptimistclub Hoorn bestaat 58 jaar en als je jarig bent dan moet je trakteren. Alle leden van Soroptimistclub Hoorn hebben daarom een verrassingsdoos gemaakt voor de vrouwen en kinderen in het Oranjehuis in Alkmaar - een opvanglocatie voor slachtoffers van huiselijk geweld.

De pakketten worden zaterdag overhandigd en dan is er ook een digitale toast met de leden. “We hebben nog een paar leden die er vanaf de oprichting bij zijn. Het oudste lid is net negentig geworden en nog altijd actief.”

“Meestal vieren we het met een uitje of een diner. Maar door de coronacrisis kan dat niet,” vertelt Maja de Haan van Soroptimistclub Hoorn - een vereniging die zich inzet voor een betere positie van vrouwen. Daarom bedachten zij de verrassingsdozen als alternatief. “Er zit ook een lief briefje bij om de vrouwen een hart onder de riem te steken dat ze altijd mogen bellen of mailen. Het is wel geen professionele hulp, maar een luisterend oor is in deze tijd altijd fijn.”

Op dit moment zijn er 37 vrouwen en 42 kinderen opgevangen in het Oranjehuis in Alkmaar. “Je kunt je voorstellen dat er in deze tijd heel wat achter de voordeuren gebeurt. Nu kinderen niet naar buiten kunnen, mensen thuis zijn en er heel veel stress is.” Maja de Haan is tevens voorzitter van de projectgroep Stop Huiselijk Geweld. Op het moment komen er niet meer meldingen binnen bij de Veilig-Thuisorganisatie, weet ze te melden. "Maar het is in zo’n situatie natuurlijk heel moeilijk om de telefoon te pakken en een melding van mishandeling te doen.”

Melden van huiselijk geweld

Enkele leden van de projectgroep hebben een mail gestuurd naar de beleidsmedewerkers en wethouders van de verschillende West-Friese gemeenten om hen attent te maken op de oplossing in Frankrijk en Italië. “Daar kan ook bij de apotheken een melding worden gedaan. En het is nu ook in Nederland mogelijk om huiselijk geweld te melden bij de apotheek met een speciaal codewoord. Bij de apotheek weet men de adresgegevens dus kan men daar direct op inspelen.”

Vervolgactie

Voor de coronacrisis was Soroptimistclub Hoorn al in overleg met de gemeente Hoorn, Drechterland en Enkhuizen over wat er nog meer kan worden gedaan voor slachtoffers van huiselijk geweld. De actie Orange The World was het eerste resultaat hiervan. Maja de Haan hoopt dat deze actie volgend jaar een vervolg krijgt: “We zijn ook aan het kijken of we al iets voor hen kunnen betekenen voordat het escaleert. Door hen bijvoorbeld tijdelijk even weg te halen uit de situatie en op adem te laten komen in een rustige sfeer.”