Binnenzwembaden in Amstelveen en Aalsmeer volgende week open

AALSMEER - Goed nieuws voor de waterratten onder ons: de binnenzwembaden in Aalsmeer en Amstelveen gaan volgende week maandag weer open. De baden waren weken gesloten vanwege de coronacrisis.

Zwembad De Meerkamp in Amstelveen laat weten volgens het coronaprotocol gefaseerd open te gaan. Het baanzwemmen en leszwemmen gaat maandag van start. Het recreatief zwemmen is voorlopig nog niet toegestaan. En dat geldt ook voor zwemverenigingen, die moeten nog even wachten.

Bij zwembad De Waterlelie in Aalsmeer vinden ze het een 'onverwachte supermooie ontwikkeling' dat er binnenkort weer gezwommen kan worden. Ook hier gaan ze gefaseerd open. Voordat het zover is moeten er nog allerlei maatregelen worden genomen om zwemmers en medewerkers te beschermen. De laatste puzzelstukjes worden binnenkort gelegd.

De Uithoornaren konden eerder hun lol op: zwembad De Otter opende gisteren al de deuren. Ook hier geldt een coronaprotocol. En dat bekent dat zwemmers bijvoorbeeld rekening moeten houden met de anderhalvemeteregel en zich zoveel mogelijk thuis moeten omkleden.