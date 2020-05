Weesper ouderen dubbel opgesloten door corona: "Zelfs naar buiten kijken kan niet"

WEESP - Naar buiten gaan zit er door het coronavirus al een tijdje niet meer in, maar bewoners van het Weesper verzorgingshuis Oversingel voelen zich al weken dubbel opgesloten. Een metershoge steiger met een groot doek er omheen zorgt er voor dat ze al weken zelfs niet meer uit het raam naar buiten kunnen kijken. "Dit is onmenselijk", zegt Annemarieke Klick, de schoondochter van een van de bewoners.

Bewoners van tientallen appartementen kijken al weken lang tegen een groot groen doek aan als ze naar buiten willen kijken. Naar buiten kijken is het enige dat ze nog kunnen om iets van de buitenwereld mee te kunnen krijgen, want vanwege het coronavirus komen ze nergens.

Bewoners voelen zich 'dubbel geïsoleerd' vertelt Annemieke Klick, wiens schoonvader ook al weken niet naar buiten kan kijken. "Ze voelen zich opgesloten en kunnen letterlijk geen kant op. Dit is echt onmenselijk", zegt ze. "Je kunt toch juist nu deze mensen hun uitzicht niet ontnemen? Het doek zorgt er voor dat ze helemaal niets zien. Er komt ook amper zonlicht naar binnen. Dat kun je niet maken. Hun kinderen en kleinkinderen kunnen ze al tijden niet zien. Nu kunnen ze er zelfs niet naar zwaaien."

Annemieke heeft al enkele keren contact opgenomen met Vivium, de zorggroep achter verzorgingshuis Oversingel. Ook heeft ze contact opgenomen met het schildersbedrijf en de gemeente. Ze wil dat het doek zo snel mogelijk wordt weggehaald, maar ze krijgt steeds nul op het rekest. "Ik wil gewoon dat die mensen weer naar buiten kunnen kijken. Mijn schoonvader is 99 jaar en zat eigenlijk opgesloten in een klein donker hok. Doordat ik lang ben blijven aandringen hebben ze het doek voor zijn raam weggehaald, maar tientallen anderen zitten nog in dezelfde situatie. Dat kun je toch niet maken?", zegt ze.

Klus was al lang geregeld

Vivium Zorggroep laat in een reactie aan NH Nieuws weten de situatie erg te betreuren. "Ik zou willen dat het anders was en dat het doek al lang weg was, maar dat kan gewoon niet zo snel", vertelt woordvoerder Nicole Boer van Vivium. "Deze klus hebben we al ver voor het coronavirus geregeld. Dat is niet zomaar te verschuiven of stop te zetten. En die doeken op die steigers. Dat moet nou eenmaal. Dat heeft ook te maken met de veiligheid van de schilders. We vinden het heel vervelend, maar het is nu even niet anders."

Doeken volgende week weg

Er gloort hoop voor de bewoners van het Weesper verzorgingshuis. Als het even meezit zijn de steigers met de doeken volgende week eindelijk verdwenen. "We hebben er voor gezorgd dat er nu vijf schilders aan de slag zijn en niet meer twee. Morgen hopen we het werk op de bovenste etage af te ronden en dan volgende week ook de rest. Dan gaan we de steigers meteen weghalen en zijn ze voor het weekend weg."