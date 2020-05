Ondernemers Zandvoort balen van aftreden wethouders: "Tijd voor crisiskabinet"

Dat 'crisiskabinet' of 'zakenkabinet' moet volgens Tromp voortkomen uit een zo groot mogelijke coalitie van raadsfracties. Het nieuwe, breed gedragen, college moet volgens hem een akkoord op hoofdlijnen maken. Daarmee kan Zandvoort dan snel de gevolgen van de coronacrisis te lijf gaan.

Peter Tromp: "Zandvoort draait grotendeels op toerisme en daaruit komen nu amper inkomsten. We hebben snel een nieuw college nodig dat daarmee aan de slag gaat. Laten we de verschillen in de politiek even opzij leggen en ons daarop concentreren. Dan zien we over een paar jaar wel wel weer verder. Het wordt tijd dat de politiek eens volwassen wordt."

De wethouders zijn afgetreden na een conflict over een nieuwe weg bij het circuit in Zandvoort. De gezamenlijke ondernemersverenigingen in het dorp deden vorige week nog een oproep de strijdbijl te begraven en de politieke verschillen, juist in deze coronatijd, niet op de spits te drijven. "Wij hadden gehoopt het tij nog te keren. Helaas is dat niet gelukt", zegt Tromp.