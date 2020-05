René wil as van overleden vader in bronzen oliebol bewaren: "Weer eens iets anders dan een Mariabeeld"

NIEUW-VENNEP - De 32-jarige René Heller uit Nieuw-Vennep heeft een niet-alledaagse wens: omdat zijn onlangs overleden vader een groot liefhebber van oliebollen was, wil hij zijn as het liefst bewaren in een bronzen oliebol. "Iets dat m'n hele leven meegaat, tot ik zelf ik m'n kist lig."

Zelf lustte Reimer er dus ook wel pap van. "Krentenbollen, kerstbrood, als er krenten inzaten kon je hem ervoor wakker maken." Ook nadat hij vijf jaar geleden de diagnose ALS had gekregen, bleef hij de familie rond de jaarwisseling voorzien van de oer-Hollandse lekkernij. "Dat kon omdat mijn moeder fulltime mantelzorger voor hem is geweest. Hij heeft nooit in een verzorgingshuis gewoond. Dat wilde hij zelf ook niet."

Toch was Reimer veel meer dan een vakman. "Hij was één van de meest positieve mensen die je kon tegenkomen." Dat komt volgens René goed tot uiting in het gedicht op de rouwkaart, dat Reimer met dat doel heeft geschreven (zie afbeelding onder dit artikel). "Maar hij was ook een familiemens, die iedere Oud en Nieuw voor de hele familie oliebollen bakte. Dan gingen er gemakkelijk driehonderd doorheen."

Renés vader Reimer overleed twee weken geleden op 74-jarige leeftijd. "Hij is altijd kok en suikerwerker geweest", vertelt hij in een openhartig gesprek met NH Nieuws. "Maar hij heeft ook in patisseries gewerkt." Vooral in de klassieke patisserie was hij bedreven, vertelt z'n zoon. "Met chocolade en zwanen van suiker, enzo."

Knus bij de kerstboom of hoogzomer in de tuin: hoewel oliebollen niet altijd makkelijk te krijgen zijn, hadden ze ze regelmatig in huis. René herinnert zich hoe hij en z'n vriendin z'n vader een keer verrasten. "Toen we op de Volendamse kermis waren, heb ik een zak gekocht en die naast m'n vaders bed gezet. Toen z'n wekker ging, zag 'ie de oliebollen en heeft 'ie ze als ontbijt gegeten."

"Dan gaan we je in een oliebol stoppen, pap"

Hoewel het einde ontegenzeggelijk naderde, is het gezin altijd blijven lachen. "Op een gegeven maakten we zelfs grapjes met z'n stemcomputer." Bovendien was de dood geen taboe voor Reimer. "Toen we hem vroegen wat we met zijn as moesten doen, zei hij dat die keuze aan ons was." Lang hoefde René daar niet over na te denken. "Dan gaan we je in een oliebol stoppen, pap."

Open hand

Wat René in gedachten heeft? "Een open hand die een oliebol vasthoudt, iets kleins voor op een kastje. Maar dan wel van brons of koper, niet van gips. Met een jochie van 2,5 en een meisje op komst valt er nog wel eens iets, en dan ligt iets van gips al snel in honderd stukjes."

Zo kritisch als zijn vader op zijn oliebollen was, zo kritisch is René op de urn die hij wil laten maken. "Ik weet precies hoe ik het wil hebben." Hoewel hij zich inmiddels een beetje heeft georiënteerd op de mogelijkheden, nodigt hij vakmensen uit mee te denken. "Mocht je een handige metaal- of koperwerker zijn, kun je contact met me opnemen."