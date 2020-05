Amsterdam Amsterdamse Farzad mist lessen geven aan buurtbewoners: “Juist in coronatijd is sporten nodig”

Farzad Khoshbin is een sportman in hart en nieren en vindt het vreselijk dat hij geen trainingen meer kan geven in zijn buurt. “Juist in coronatijd is sporten nodig. Als je blijft bewegen, beweeg je ook je geest. Het helpt tegen depressies en lichamelijke klachten”, vertelt hij in NH Buurten.

Farzad Khoshbin

De Amsterdammer gaf sportlessen in Dock jongerenwerk op het IJplein. Dat is nu weggevallen. Hij geeft nog wel online trainingen. Jongerenwerker Robin Meerhoff was blij toen Farzad begin dit jaar startte als vrijwilliger."De sportschool in dit gebouw was net geopend en we zochten iemand die zo gedreven was als hij om een goede invulling te geven aan de lessen. We hadden ons geen betere vrijwilliger kunnen wensen."

Robin Meerhoff

Michael Gaddum volgde kickbokslessen bij Farzad. Hij voelt zich niet meer zo lekker sinds de trainingen zijn gestopt. "Mijn conditie is verslechterd en ik ben mentaal achteruitgegaan", vertelt hij. Er is meer voor hem veranderd. Michael verloor zijn baan door de coronacrisis. "Ik werkte bij een administratiekantoor en ben ontslagen. Ik ben aan het solliciteren, maar het lukt niet. Ze nemen je niet aan in deze tijd."

Michael Gaddum

Farzad weet alles van het verwerken van teleurstellingen en tegenslagen. Als 17-jarige was hij een talentvolle voetballer. Wijlen Martin Koeman scoutte hem en bood hem een contract aan bij FC Groningen. Alleen werd dat op het laatste moment afgeblazen omdat de IND besloot hem en zijn ouders geen generaal pardon te verlenen. "Die tijd was hartverscheurend. Ik verloor ineens alles." Uiteindelijk kreeg hij zijn verblijfsvergunning en verruilde hij voetbal voor kickboksen.

Redding Voor Farzad is sport zijn redding geweest. Hij woonde twaalf jaar in asielzoekerscentra’s. "Het was een heftige tijd. Elke dag dat ik er zat, voelde als stilstaan." Twintig jaar geleden vluchtte hij van Mazar-i-Sharif in Afghanistan naar Nederland. "Als oorlogskind heb ik depressies en posttraumatische stress-stoornisgehad. Ik kan met zekerheid zeggen dat ik er zonder sporten niet meer was geweest."

Met de juiste afstand moet het volgens hem mogelijk zijn om als sportschool open te gaan. "Ik begrijp niet dat contactberoepen weer aan de slag mogen, maar dat de sportscholen dicht moeten blijven." De sporter hoopt gauw weer buurtbewoners te kunnen coachen.