Telstar-keeper Van der Maaten: "Mijn fouten hadden invloed op onze resultaten"

DEN HAAG - Doelman Sven van der Maaten kijkt positief terug op zijn periode bij Telstar, maar steekt ook de hand in eigen boezem. "Afgelopen seizoen toen ik de plek had overgenomen van Anthony (Swolfs red.) heb ik in een aantal wedstrijden fouten gemaakt die negatief uitpakte voor het team. Die hadden invloed op onze resultaten."

Van der Maaten heeft drie mooie jaren gehad bij de Witte Leeuwen. "Individueel misschien niet, maar als team wel. In het eerste jaar hebben we de halve finale van de play-offs gehaald. Afgelopen december keepte ik in de beker tegen Ajax, dat waren voor mij de hoogtepunten. Als we dit hadden kunnen afmaken, hadden we iets moois kunnen neerzetten." De 26-jarige keeper is nooit een vaste waarde geworden in Velsen-Zuid. "Ik denk dat het aan meerdere dingen ligt. Als ik naar mezelf kijk, heb ik het op de momenten waar het echt omgaat net niet laten zien."

Scheveningen De keuze voor SVV Scheveningen is een logische. "Ik woon nu 2,5 jaar in Den Haag. Scheveningen is hier om de hoek. Mijn keuze is gebaseerd op het feit dat ik voor een maatschappelijke carrière wil gaan. Mijn bachelor Commerciële Economie heb ik bijna afgerond." "Ik wilde niet helemaal stoppen met voetbal, maar ik moest wel een stapje terug doen als ik een maatschappelijke carrière wil opbouwen. Daarom ging ik op zoek naar een club in de tweede divisie. Scheveningen is daarin de ideale club voor mij."