Bussumse verpleegkundige Saskia krijgt Van Gogh-replica uit museum

En ze kwam het hoogstpersoonlijk vandaag bij Saskia in de huiskamer zetten. Saskia is voor deze actie opgegeven dor haar zoon Remmelt. Ze werkt al 45 jaar met veel plezier en passie als verpleegkundige in het ziekenhuis, maar hij zag ook wat voor stress en spanning het coronavirus haar gaf.

Het is een actie van het Van Gogh Museum om zo mensen een hart onder de riem te steken. "We wilden zo graag iets doen voor de mensen die de schilderijen in het echt zo missen. En wat kunnen we dan doen? Het beste is een bijna net echte bij de mensen thuis brengen", vertelt directeur van het museum Emilie Gordenker.

Indruk

Saskia werkt in het Onze Lieve Vrouw Gasthuis in Amsterdam en ze legt uit dat er bij het werk meer spanning is gekomen. "We zijn in een ziekenhuis heel veel gewend, want het is je werk. Maar het is toch even heel veel in één keer bij elkaar. Dat geeft spanning." De eenzaamheid van de patiënten heeft de meeste indruk op haar gemaakt. "Vooral dat er geen bezoek mag komen en dat de mensen alleen liggen."

Amandelbloesem

Het schilderij de Amandelbloesem (1890) is een bijzonder schilderij in de collectie van het Van Gogh Museum. "Echt een van de lievelingen. Vincent heeft dit gemaakt als cadeau voor het kind van zijn broer die ook Vincent heeft", aldus de directeur.

En als je niet beter zou weten, zou je denken dat dit een echt meesterwerk is. De penseelstrepen zijn zelfs te zien. Deze reproductie is met een laser uitgesneden, zodat je exact dezelfde textuur krijgt als het origineel. Ook zijn ze precies even groot en precies dezelfde kleuren en oppervlakte.

Het schilderij heeft een mooi plekje gekregen, midden in de woonkamer. Zodat Saskia het van alle kanten kan zien. Ze is een echte kunstliefhebber en deze Van Gogh is haar lievelingsschilderij. "Ik zie hier iets nieuws in. Een nieuw begin. Ik zie hier liefde en troost in. Heel blij schilderij door de kleuren."

Straks gaat Saskia gewoon weer naar het ziekenhuis voor een avonddienst, maar de komende tijd is ze niet meer alleen als ze thuiskomt. "Dan zit Vincent op de bank. Daar ga ik heel erg van genieten", zegt ze grijnsend.

Twee weken kan ze van het schilderij genieten. Dan gaat de Amandelbloesem door naar de volgende.