Mondkapjes maken van Wies (13) en Pleun (11) ondernemers: "De afwerking is heel belangrijk"

ANNA PAULOWNA - Zusjes Wies (13) en Pleun Smit (11) uit Anna Paulowna verkopen zelfgenaaide mondkapjes via Instagram. Vanaf 1 juni moet je een mondkapje dragen in bus of trein en deze mag ook zelfgemaakt zijn. Daar helpen de zusjes graag aan mee.

Privéfoto

Vanaf zaterdag zijn 20 mondkapjes verkocht, vertelt moeder Anita van Kooten. "Mijn moeder gaf vroeger naailes dus ik weet precies waar ze op moeten letten. Als ik ze dat nu vertel, hoor ik net mijn moeder praten." Alle tijd voor de begeleiding heeft Anita niet. "Als de draad op is, kan ik dat tussen het thuiswerken voordoen. 'Goed kijken, ik doe het een keer voor', zeg ik dan. Daardoor kunnen ze het nu helemaal zelfstandig." Onbekende Tot nu toe waren het vooral bekenden die mondkapjes bij hen kochten, maar omdat Anita's zus een post had gedeeld, kwam er een bestelling binnen van een onbekende. "En die wilde er meteen drie", zegt Anita. "Dat vonden ze wel spannend. Ik heb ze verteld dat de afwerking heel belangrijk is. Netjes de draadjes afknippen. Het moet er mooi en netjes uitzien. Zei mijn moeder ook altijd. Ze zijn een goed team, Pleun houdt meer van spelden en Wies vindt het leuker om te naaien." 49 verschillende stofjes Klanten hebben keuze uit 49 patroontjes. "Vroeger maakte ik zelf kleding voor ze, dus ik heb veel verschillende stoffen over. Wie wat bewaart, die heeft wat." Toch krijgen Pleun en Wies niet alles cadeau. "Laatst hadden ze nieuw elastiek nodig en enveloppen voor het versturen. Ik heb ze toen verteld dat ze de kosten voor een envelop niet kunnen doorberekenen aan de klant. En dat dat dus van hun winst af gaat." In dit filmpje van hen is te zien dat in het masker een filter past, zoals een opgevouwen keukenpapiertje:

De kinderen hebben veel tijd over, vertelt Anita. "Ze gaan namelijk wel weer naar school, maar alleen de middagen. En er zijn geen sportwedstrijden in het weekend. Verjaardagen worden ook niet gevierd." Tijdens het telefoongesprek klinkt er gerommel op de achtergrond. "Dat is een klant voor jullie. Ga even naar de deur. En vertel ze dat ze het mondkapje goed om hun neus vouwen!"