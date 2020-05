Nationaal reisgids Rita tegen kabinet: "Vergeet ons niet in de coronacrisis!"

HOOFDDORP - Nationaal reisgids Rita Rikkelman uit Hoofddorp is ten einde raad. Als ZZP'er kan ze het financieel bijna niet meer bolwerken en ze vindt dat het kabinet onvoldoende oog heeft voor de problemen van nationale reisgidsen in tijden van corona.

"Op de een of andere manier schijnen we minder belangrijk te zijn voor het kabinet," meent Rita. "Alle aandacht gaat uit naar de horeca en de grote ondernemingen die op miljoenen euro's extra steun kunnen rekenen." Dat neemt ze het kabinet kwalijk: "We waren de eersten die van de ene op de andere dag zonder werk zaten. Daar is nooit een woord over vuilgemaakt!"

Nationale reisgidsen verzorgen officiële tours voor buitenlandse toeristen in Nederland. Dat kan bijvoorbeeld gaan om de Keukenhof, de Zaanse Schans, een tour door Amsterdam of rondleidingen door musea. Dat ligt nu op zijn gat.

Er is wel een regeling beschikbaar, de tozo. Dat staat voor Tijdelijke Overbrugging Zelfstandige Ondernemers. Het is bedoeld voor hen die onverwacht hard worden getroffen door de coronacrisis. Ze kunnen in maart, april en mei bijvoorbeeld rekenen op een maandelijkse bedrag van 1.052 euro.

Noodsteun

Volgens Rita is dat lang niet voldoende voor een reisgids om te kunnen overleven. Het kabinet is wel bezig met nog eens extra noodsteun, maar tot nu toe is daar nog weinig over bekend. De Hoofddorpse rekent voor hoeveel ze aan omzet is misgelopen de afgelopen maanden: "De Keukenhof is echt ons hoogseizoen. Dan verdien ik tussen half maart en half mei aan omzet zo'n 14.000 euro. Dat maak je niet goed met een paar duizend euro noodsteun."

De meeste reisgidsen bouwen in november een buffer op voor de rustige wintermaanden, maar moeten tijdens de Keukenhofperiode en in september het grote geld verdienen.

Guidor

Volgens de belangenorganisatie voor gecertificeerde gidsen in Nederland, Guidor, staat het verhaal van Rita niet op zichzelf. Voorzitter Bobien van Aalst denkt dat het zelfs tot volgend jaar zal duren voor de markt voor buitenlandse toeristen naar Nederland is hersteld. "Als toeristen komen met de bus, dan moeten ze rekening houden met anderhalvemeter-afstand. In de bus is dan gewoon minder plaats voor passagiers."

Dat geldt ook voor de riviercruiseschepen, vervolgt de voorzitter, die zelf ook gids is. "Dat is hot business in Europa. Die mogen sowieso niet in Amsterdam komen tot nader order. Dat is onze enorme zorg onder gidsen."