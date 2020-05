Zaalvoetbal: Ajnane keert na blessureleed terug bij Hovocubo

ZWAAG - Mo Ajnane keert terug bij Hovocubo. De (zaal) voetballer speelde eerder in het seizoen 2014-15 bij de zaalvoetbalclub uit Zwaag. In zijn eerste seizoen wist hij direct de Supercup te winnen door met zijn team te winnen van FCK De Hommel.

In Europees verband verband wist Hovocubo in de UEFA Futsal Cup (tegenwoordig de UFCL) dat seizoen het goed te doen, maar werd in de main round uitgeschakeld door onder andere titelverdediger Inter FS.