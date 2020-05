IC-verpleegkundige Britt vlogt: "Het is rustig op de corona-afdeling"

HAARLEM - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen ziet het duidelijkst of de coronamaatregelen werken: krijgen ze meer of minder coronapatiënten op de intensive care? Artsen en verpleegkundigen worden direct geconfronteerd met de patiënten. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders binnen de muren van het ziekenhuis. Vandaag: IC-verpleegkundige Britt uit Haarlem.

"Het is rustig bij ons op de corona-afdeling én op de gewone IC eigenlijk. We hebben buiten corona nog niet heel veel andere opnames gehad. Normaal krijgen we mensen op de afdeling die na een operatie bij ons komen herstellen, dat hebben we nu ook niet." Tekst gaat door onder de video

NH Nieuws

"We hebben ook niet meer mensen binnengekregen nu de maatregelen rondom het virus versoepeld zijn, maar we lopen natuurlijk wel twee weken achter. De kans dat er een nieuwe groep coronapatiënten komt, is dus nog wel aanwezig. Zo hebben we nog wel een opname gedaan vandaag, maar al met al is het niet zo druk. Het is afwachten hoe het er de komende weken uit gaat zien."