Twee gewonden bij brand in Volendam: huis onbewoonbaar

VOLENDAM - Bij een brand in een woning aan de Volendamse Schoolstraat zijn vannacht twee bewoners gewond geraakt.

De brand brak rond 3.15 uur uit in de bijkeuken van de woning, naar verluidt door kortsluiting in de droger, al kan de woordvoerder van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland dat niet bevestigen. De brand vulde de woning met rook, waardoor de bewoners, die op de bovenverdieping lagen te slapen, werden gewekt.

Bloeding

Ze vluchtten naar buiten, maar raakten daarbij allebei gewond, zo bevestigt de woordvoerder. Over hun verwondingen worden door de Veiligheidsregio geen mededelingen gedaan, maar getuigen laten weten dat één van de bewoners een slagaderlijke bloeding zou hebben opgelopen. Op foto's is te zien dat de muur rond een deur is besmeurd met bloed. Beide slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht.

De stevige rookontwikkeling heeft de woning onbewoonbaar gemaakt, bevestigt de woordvoerder.