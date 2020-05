Bewoners bouwen thuis mee aan inrichting van gemeentehuisterrein Venhuizen

VENHUIZEN - De geplande bijeenkomsten om de klankbordgroep van bewoners te informeren over de inrichting van het terrein bij het gemeentehuis (ook wel het Centrumplan Venhuizen) kunnen niet doorgaan vanwege coronamaatregelen. Om de bewoners betrokken te houden bij het plan, bedacht gemeente Drechterland een alternatief: zij ontvangen thuis een bouwpakket.

Alle elf leden van de klankbordgroep krijgen een bouwpakket waarmee zij zelf situaties kunnen bouwen zoals zij het gemeentehuisterrein het liefst ingericht zien worden. Hier maken zij foto's van en deze sturen zij de gemeente toe. Wethouder Yvonne Roos-Bakker is enthousiast: "Zo kunnen we in deze coronacrisis toch samen tot een mooie invulling van het plan komen."

De gemeente beoordeelt de foto's waaruit samen met de klankbordgroep een aantal voorkeurssituaties wordt gekozen. De worden voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad neemt dan een definitief besluit. De groep is gevormd na een oproep van de gemeente om mee te denken aan de herinrichting van de gemeentehuislocatie.

Wedstrijd

Het terrein van het voormalig gemeentehuis wordt opnieuw ingericht. De gemeente schreef eerder al een wedstrijd uit voor kopers die een nieuwe invulling willen geven aan de stolpboerderij op het terrein. De omliggende panden worden gesloopt om woningbouw mogelijk te maken - met uitzondering van het voormalig gemeentehuis.