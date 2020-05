Mogelijk geschoten bij ruzie en achtervolging tussen automobilisten in Haarlemmermeer

Rond 19.45 uur kwam een melding binnen van een schietpartij aan de Fokkerweg in Oude Meer. Het is onduidelijk of er daadwerkelijk is geschoten, maar er is wel gedreigd met een vuurwapen. De dreigende automobilist heeft de andere auto, een zwarte Range Rover, vervolgens achtervolgd tot in Badhoevedorp.

De Range Rover kwam op de kruising van de Schipholweg en de Sloterweg tot stilstand, maar waar de achtervolgende auto heen is, is niet duidelijk. De politie spreekt van een verwarrende situatie. "Er zijn op dit moment verschillende meldingen van incidenten met snelle auto's, maar we weten nog niet in hoeverre deze met elkaar te maken hebben."

Helikopter

Boven Badhoevedorp heeft enkele tijd een politiehelikopter gezweefd. Mogelijk was dit om de politie op de grond bij te staan in de zoektocht naar de tweede auto. Of deze auto uiteindelijk gevonden is, is niet duidelijk. Wel heeft de politie laten weten dat de inzittenden van de Range Rover niet meewerken aan politieonderzoek en ook geen aangifte doen. Daarmee is de zaak dus afgesloten.

Wat de aanleiding van de achtervolging precies was, is nog niet duidelijk. De bestuurder van de achtervolgde auto is opgevangen door de politie in Badhoevedorp.