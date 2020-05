Toekomst Reddingsteam Zeedieren Velsen op losse schroeven door financiële zorgen: "Blijven hopen"

IJMUIDEN - De toekomst van Reddingsteam Zeedieren Velsen (RTZ) staat op losse schroeven. Er zijn geen donateurs en door de coronamaatregelen gaat er voor dit jaar een streep door de wervingsacties tijdens markten en evenementen. "Zolang het lukt, gaan we door, maar reserves zijn er niet meer."

NH / Dennis Mantz

Dave de Koning is na bijna 12,5 jaar vergroeid met de stichting die zich inzet voor zeedieren in nood. De energie haalt hij momenteel uit zijn tenen, want de kopzorgen zijn groot. "We lopen nu ongeveer 1.000 tot 1.200 euro mis op evenementen, braderieën en markten; mensen die iets in de collectebus stoppen. Dit zet alles enorm onder druk, want de kosten gaan natuurlijk wel gewoon door", aldus de vrijwilliger. Tekst gaat verder onder de video

NH Nieuws

Om de rekeningen voor medicatie, stroom en stookkosten te kunnen betalen, trekt hij nu regelmatig zelf de portemonnee. "Dit jaar zal ook mijn vakantiegeld wel opgaan aan de stichting. Ja, sommigen mensen verklaren me voor gek. Maar aan de andere kant hebben we iets prachtigs opgebouwd in die 12,5 jaar tijd. Daar hebben we keihard voor gewerkt, dag en nacht. En daar zijn we ook nog steeds trots op."

RTZ Velsen zet zich in de IJmond met zes vrijwilligers in voor dieren in nood, meestal zeehonden. "Dat willen we ook echt blijven doen. Ik hoop het van harte. We doen daarom mee met de Grote Clubactie 2020, in de hoop genoeg geld op te halen om verder te kunnen. Het probleem is alleen dat we de loten eerst zelf moeten kopen en hopen we dat mensen via onze website willen aangeven of ze een lot gaan kopen. Anders blijven we er misschien mee zitten."