Wijk aan Zee luidt klokken voor omgekomen surfers: "Verschrikkelijk"

WIJK AAN ZEE - Ook in Wijk aan Zee werd vanavond stilgestaan bij het vreselijk drama in Scheveningen, waar maandag vijf watersporters overleden tijdens het bodysurfen.

Harry van Heerden luidde de klokken en legt uit waarom: "We doen dat omdat hier in Wijk aan Zee een grote gemeenschap van surfers hebben die bij de pier actief zijn. Dus het is echt ter nagedachtenis van de omgekomen surfers in Scheveningen. "

