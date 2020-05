Metropole Orkest is jarig en trakteert ouderen in Hilversums verpleeghuis op concert

HILVERSUM - Het Metropole Orkest is jarig en wie jarig is, trakteert. Dat kan door de coronacrisis niet zo groot als gewild, maar nu steekt het orkest de ouderen een hart onder de riem met een klein concertje en een speciale cd met muziek van vroeger. "Het is gewoon onze manier om te zeggen: houd vol, houd vol", vertelt Emile Visser van het orkest.

Normaal spelen ze in het orkest met 53 mensen, maar vandaag was maar plek voor twee. Dat was dus best een beetje spannend voor cellisten Emile Visser en Annie Tangberg. "Het is wel heel erg wennen. Ik mis het gewoon heel erg, zo'n klankbad van een heel orkest. Dit voelt behoorlijk naakt", vertelt Visser. Het deert de bewoners van verpleeghuis de Egelantier uit Hilversum niet. Ze genieten en luisteren aandachtig. Direct komen de herinneringen boven bij de 92-jarige mevrouw De Vries. "Dan gingen we naar de orkesten op het Rembrandtplein en hadden we niet zo veel geld en dan bleef je een uur zitten op één glaasje limonade", vertelt ze lachend. Tekst gaat door onder video

NH Nieuws

Nu is mevrouw De Vries vooral blij dat ze er even uit kan en niet alleen op haar kamer zit. Dat is ook voor de meeste andere bewoners de reden om de kou te trotseren en even naar buiten te komen luisteren. "Ik vond het netjes en leuk. Maar eigenlijk heb ik niets met deze muziek", erkent een grijnzende meneer Van Beek. "Ik was heel slecht in dansen vroeger."