'Kinderen getuige van achtervolging en schieten arrestatieteam in Haarlem'

HAARLEM - Een groep spelende kinderen is vanmiddag getuige geweest van hoe een arrestatieteam schoot op een in een auto wegvuchtende verdachte in de Mathilde Wredestraat in Haarlem. De auto van de verdachte vloog daar het speelterrein op, waar de kinderen aan het spelen waren. Een kind werd zelfs bijna geraakt door de wagen. Wonder boven wonder zijn er geen gewonden gevallen.