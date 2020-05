Transformatorstation komt er: Wijk aan Zee teleurgesteld dat gezondheid "niet meetelt"

Beide partijen reageerden teleurgesteld op de uitspraak. "We hebben op één punt gewonnen, maar het plan gaat toch door. Dat is buitengewoon teleurstellend", zegt Hans Dellevoet van de dorpsraad. "We vrezen namelijk dat het transformatorstation meer herrie gaat veroorzaken dan ons is beloofd." Wijk aan Zeeërs vrezen een voortdurende zogeheten laagfrequente bromtoon.

"We staan tegenover een batterij specialisten waartegen voor ons niet te vechten is"

Dellevoet: "Onze expert heeft echt wel gaten geschoten in het rapport over geluidsoverlast. Alleen, we hadden het blijkbaar moeten aantonen. Twijfel was onvoldoende. Ja, dan sta je tegenover een batterij specialisten waartegen niet te vechten is. Financieel niet en technisch niet."