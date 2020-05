Zorgen over brandbare 'coronaschermen': "Dit moeten we niet willen"

WORMERVEER - Tijdens de coronacrisis doen we er alles aan om zo veilig mogelijk het 'gewone' leven weer op te pakken waar mogelijk. De plexiglasschermen, die een alternatief bieden als de anderhalve meter afstand niet kan worden gewaarborgd, zijn dan ook niet aan te slepen bij ondernemers. Er rijzen hier en daar wel zorgen over deze oplossing: niet alle schermen voldoen namelijk aan de brandveiligheidseisen.

Ondernemer Rinke Koelewijn maakt sinds de coronacrisis stickers, vloerlijnen en plexiglasplaten, de zogenoemde coronaschermen, voor andere bedrijven. Hij ontdekte zelf hoe brandgevaarlijk de schermen zijn en schrok van de uitkomst. Daarom nam hij samen met zijn collega een filmpje op om te laten zien hoe brandbaar plexiglas is.

"Binnen een paar minuten vallen de druppels plexiglas naar beneden. Dit moeten we niet willen met z'n allen. Hier moeten mensen bewust van worden", zegt hij. "We ontwikkelen nu misschien wel coronaveilige werkplekken, maar ze zijn niet meer brandveilig. Dat is iets dat we niet uit het oog mogen verliezen."

Heel veel plastic

Naast dat het product niet brandveilig is, zijn de plexiglasplaten ook niet milieuvriendelijk. Koelewijn: "Dit gaat straks allemaal de vuilnisbak in, dus het moet wel echt nodig zijn binnen een bedrijf. Anders is het zonde."

Hij raadt zijn klanten dan ook aan om zich de vraag te stellen of zij de platen echt nodig hebben. Als het je lukt een veilig werkklimaat te scheppen door de bureaus uit elkaar te schuiven, is dat volgens Koelewijn een beter alteratief.

Navraag van NH Nieuws bij de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland leert dat winkeliers en ondernemers zelf verantwoordelijk zijn voor de veiligheid. "Zij kunnen als zij vragen hebben of twijfelen over het product contact opnemen met de brandweer voor advies."