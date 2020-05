Politie schiet autobanden van vluchtende verdachte lek in Haarlem

HAARLEM - De politie heeft vanmiddag rond 15.30 uur de banden lekgeschoten van de auto van een verdachte die ervandoor ging in de Mathilde Wredestraat in Haarlem. De auto kwam tot stilstand op een grasveldje waar op dat moment volgens getuigen kinderen aan het spelen waren.

Er is volgens een politiewoordvoerder niemand gewond geraakt. Volgens omwonenden zijn de kinderen ondergebracht bij een buurtbewoner. Zij spreken van vijf of zes schoten die zijn afgevuurd. Ook in het portier van de auto zitten kogelgaten.

De verdachte is aangehouden. De politie ging naar het adres van de verdachte in verband met een lopend onderzoek. Toen de agenten de man wilden spreken, probeerde deze te vluchten in de auto.