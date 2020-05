Verpleegkundige Mirjam vlogt: "Bezoekers van patiënten lijken losser te worden"

ALKMAAR - Het personeel in de Noord-Hollandse ziekenhuizen werkt harder dan ooit, nu de coronacrisis de wereld al maanden in zijn greep heeft. Daarom geeft NH Nieuws het podium aan alle strijders die binnen de muren van het ziekenhuis zich dag en nacht uit de naad werken. Vandaag: verpleegkundige Mirjam uit Alkmaar.

Qua corona is er bij Mirjam op de afdeling niet veel veranderd ten opzichte van vorige week. "Premier Rutte heeft verteld over de nieuwe maatregelen, dat het iets losser kan. Maar hier in het ziekenhuis is dat niet zo."

Bezoekers worden losser

Dat is bijvoorbeeld te merken in de bezoekregeling. "Die is nog altijd één bezoeker per patiënt per dag en dan maximaal een half uur. We merken dat dat veel lastiger begint te worden voor het bezoek. Die hebben echt het idee dat hier de maatregelen ook wat versoepeld zijn. Dan komen er bijvoorbeeld twee bezoekers per keer, of 's ochtends iemand en 's avonds iemand."