Na twee maanden online wordt er eindelijk samen getraind bij Haarlemse sportschool

HAARLEM Na twee maanden online sportlessen te hebben gevolgd, konden leden van Delphis Sport & Lifestyle, een Haarlemse damessportschool, eindelijk weer samen trainen. Buiten op de parkeerplaats kregen de dames ieder een eigen parkeervak om oefeningen te doen. "Dit geeft me wel energie als ik dit zie", vertelt Toby Timmers, eigenaar van de sportschool. "Ik krijg een beetje het idee dat we eruit komen, uit de ellende."

Toby heeft heel wat afgepiekerd de afgelopen maanden, sinds de uitbraak van het coronavirus. Zijn sportschool moest gelijk dicht en het vooruitzicht was somber. "Een paar maanden dicht, dat overleven we nog wel, maar een half jaar? Dat is wel erg lang."

Maar sinds deze week kan er in kleine groepen met maximaal negen leden, weer samen worden gesport in de buitenlucht. "Onze lessen zijn gelijk helemaal vol geboekt. Je merkt dat iedereen weer heel veel zin heeft om samen te sporten", glimlacht de sportschooleigenaar.

Om zijn leden wat te kunnen bieden heeft Toby van alles bedacht aan alternatieve lessen. Dat begon met sportlessen via YouTube en later via een speciale app, waardoor de groep ook interactief mee kon doen. "Dat is heel leuk, iedereen is te zien op het scherm vanaf huis en dan heb je toch een beetje een groepsgevoel. "

Toch is de huidige situatie nog een schril contrast met hoe het ooit was. "Wij hadden hier wel 90 sporters rondlopen in de ochtend. Mensen kwamen hier ook voor de gezelligheid en een kopje koffie. Nu zijn er maximaal negen tegelijk aan het sporten."

Toby hoopt dat de groepen binnenkort groter mogen, want hij heeft genoeg ruimte buiten om meer mensen mee te laten sporten.

1 juni

Minister Van Rijn gaf dinsdag al te kennen dat het zeer onwaarschijnlijk is dat sportscholen op 1 juni weer open mogen. Dat had de sportschooleigenaar al wel een beetje aan zien komen, maar hij hoopt wel dat er wordt gekeken naar mogelijkheden. "We kunnen ook yogalessen geven en pilates, in plaats van high-intensity trainingen. Ik hoop dat ze per sportschool gaan kijken wat er wel kan, want als dat niet gebeurt, dan weten we zeker dat er straks alleen nog maar Basic-Fit sportscholen over zijn, omdat alle anderen de coronacrisis niet hebben overleefd."