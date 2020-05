Razvan Marin wil hoop op basisplaats bij Ajax nog niet opgeven

De Amsterdammers hervatten twee weken geleden de trainingen. "Het is mooi dat we weer een beetje kunnen trainen. Ik voelde me de laatste tijd niet super goed, want net zoals de rest miste ik het voetbal enorm. Ik hoop dat de wedstrijden snel terugkeren. Nu is het leuk om de jongens weer te zien en een soort van samen te trainen. Daarnaast vind ik het fijn om de bal weer te voelen."

De 23-jarige middenvelder maakte voor afgelopen zomer voor 12,5 miljoen euro de overstap van Standard Luik naar Ajax. Marin kwam dit seizoen in tien eredivisieduels in actie. De Roemeen ligt nog tot medio 2024 vast in de hoofdstad.