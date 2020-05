41-jarige olijfbomendief opgepakt in Beverwijk

BEVERWIJK - Het was een vreemd gezicht: een rennende man, midden in de nacht, met een boompje onder zijn arm. Het leidde uiteindelijk tot de aanhouding van een 41-jarige Beverwijker.

Rond 02.35 uur zag een politieman in burger de man rennen langs de Parallelweg in Beverwijk. Even later kwam er een grijze personenauto aanscheuren vanuit de richting waarin de renner was verdwenen.

De politieman informeerde zijn collega’s die de auto op de Schouwenaarsstraat konden controleren. In de auto zat de verdachte. Op de achterbank lag een olijfboompje, het boompje dat de man had gestolen.

Het boompje bleek gestolen te zijn bij een winkel, waar het achter een afgesloten hek stond. De verdachte is een bekende van de politie en is opgepakt.