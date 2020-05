Vermoedelijke coronaspuger (16) zou meerdere vrouwelijke buschauffeurs hebben belaagd

AMSTERDAM - De politie heeft een 16-jarige jongen uit Amsterdam aangehouden, die ervan wordt verdacht meerdere vrouwelijke buschauffeurs te hebben bespuugd. Achteraf zou de jongen hebben geroepen dat hij corona had. Volgende week komt de zaak aan bod bij de kinderrechter.

Op 17 maart vond het eerste incident plaats in een bus. De jongen zou daarin zijn gestapt bij het Frederik Hendrikplantsoen. 'Voordat hij uitstapte, ging hij door het lint bij de buschauffeur', vertelt een politiewoordvoerder.

Het lint is bedoeld om chauffeurs te beschermen tegen eventuele besmetting met het coronavirus. Maar de verdachte negeerde dat en spuugde de buschauffeur zelfs in het gezicht. De vrouw riep hij vervolgens toe dat hij corona had.

Sloeg opnieuw toe

In april sloeg de vermeende coronaspuger nogmaals toe in West. Opnieuw was een vrouwelijke buschauffeur hiervan het slachtoffer.

Het GVB deelde daarop beelden van de incidenten met de politie. Al snel werd de jongen door meerdere mensen herkend. Hij werd daarop aangehouden. Volgens een woordvoerder van het Openbaar Ministerie zit de verdachte sinds 8 mei vast. Op 18 mei vindt de zitting plaats omtrent zijn zaak.

Structureel probleem

De politie liet eerder weten dat coronaspugers een structureel probleem beginnen te worden in de stad. Wekelijks zou er vijf tot tien keer iemand in zijn of haar gezicht worden gespuugd met de vermelding dat de spuger lijdt aan het coronavirus. Soms zijn agenten daar zelf het slachtoffer van.

De incidenten worden erg serieus genomen, ook door het OM. 'We hebben daar wel goede afspraken over gemaakt', zei politiechef Paauw eerder tegen AT5. Daardoor weegt het feit zwaarder dan als iemand anders een agent in het gezicht spuugt.