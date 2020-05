Welk mondkapje moet ik op in het ov? Vragen en antwoorden over het coronavirus

Heb jij vragen over wat de coronacrisis betekent voor jou en voor de provincie? Mail dan naar corona@nhmedia.nl of stel je vraag via Instagram . Wij gaan de komende tijd op zoek naar antwoorden op de belangrijkste vragen die in de provincie leven. We beantwoorden de vragen op onze website, NH Radio en onze social media kanalen.

Gaat het coronavirus ooit nog over?

Het virus zal waarschijnlijk nooit volledig worden uitgebannen, maar zodra er een vaccin is gevonden, zal de verspreiding ervan veel beter beheersbaar zijn. Naar verwachting gaat dat nog wel even duren: sommige experts denken dat het over een jaar beschikbaar moet zijn, anderen zeggen dat het nog wel tien jaar kan duren.

Wel is het zo dat naarmate meer mensen besmet zijn geweest het virus zich langzamer zal verspreiden. Uitzonderingen daargelaten zijn ex-patiënten immuun voor het virus, al is nog niet bekend hoe lang die immuniteit duurt.

Overigens is het huidige coronavirus - Covid-19 - lang niet het enige coronavirus. SARS en MERS, twee virussen die eerder deze eeuw om zich heen grepen, horen ook tot de groep coronavirussen. De kans is groot dat de wereld in de toekomst te maken krigt met een andere variant van het coronavirus.

Welk soort mondkapje moet ik op in het ov?

Eerst dit: omdat het in bussen, treinen, trams en metro's lastig is om anderhalve meter afstand van anderen te bewaren, stelt het kabinet een mondkapje in het openbaar vervoer verplicht. Dat is niet zozeer om te voorkomen dat je zelf besmet raakt, maar om het risico te verkleinen dat jij ongemerkt anderen besmet.

Een van de eisen die er aan het mondkapje gesteld worden is dat het zowel mond als neus moet bedekken. Het mag echter geen sjaal zijn, omdat die niet goed afsluit en vaak van materiaal is gemaakt dat microcopisch kleine deeltjes doorlaat. Het mondkapje hoeft geen filter te hebben, zoals bij medische mondkapjes het geval is.

De overheid raadt een mondkapje van katoen aan, en heeft zelfs een handleiding online gezet waarmee je er zelf een kunt maken én veilig gebruiken.

Mogen opa en/of oma alweer oppassen?

Als opa en oma jonger dan 70 zijn en niemand symptomen heeft die kunnen duiden op een corona-infectie, mogen ze langskomen. Voorwaarde is dan wel dat iedereen anderhalve meter afstand houdt. Omdat dat tijdens het oppassen vrijwel onmogelijk, raadt het RIVM het dringend af.

Mag ik met mijn kleindochter in een auto zitten?

Als grootvader/grootmoeder en kleindochter geen deel uitmaken van hetzelfde huishouden, dienen ze anderhalve meter afstand van elkaar te bewaren. Dat is mogelijk als ze samen in de auto zitten. In dat geval zit opa of oma achter het stuur en kleindochter rechts op de achterbank, schuin achter de bestuurder.

Hoe kom ik erachter of ik al besmet ben geweest?

Omdat je lichaam na besmetting met het virus antistoffen aanmaakt, ben je na je herstel enige tijd immuun. Dat kan handig zijn om te weten, bijvoorbeeld als je in de zorg werkt of vaak direct contact met senioren hebt. Als je zeker weet dat je het hebt gehad, weet je ook zeker dat jij anderen niet kan besmetten. Let wel: dit geldt voor het gros van de patiënten. Er zijn enkele gevallen bekend van patiënten die kort na herstel opnieuw besmet zijn geraakt.

Voorwaarde is wel dat je een betrouwbare test gebruikt, maar die zijn volgens het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd nog niet voor particulieren beschikbaar. In een hotel in Badhoevedorp kun je voor 69 euro laten testen of je antistoffen hebt aangemaakt, maar ook die test is volgens het RIVM onbetrouwbaar.

Wel heeft het ministerie van Volksgezondheid en Sport onlangs een grote hoeveelheid betrouwbare immuuntesten aangeschaft. Die worden onder meer gebruikt om te peilen in hoeverre het virus zich al over de bevolking heeft verspreid. Die test wordt steekproefsgewijs onder de bevolking uitgevoerd.

Wie symptomen heeft en zich wil laten testen op een besmetting wordt door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd aangeraden dat verzoek altijd bij een arts in te dienen. "Alleen dan is de kwaliteit van de test gegarandeerd", aldus de inspectie.

Hoewel de overheid heeft toegezegd dat binnen afzienbare tijd iedereen met symptomen kan worden getest, is dat nu nog niet het geval. Waar aanvankelijk alleen zorgmedewerkers zich konden laten testen, zijn inmiddels ook onder meer docenten, jeugdtrainers en tandartsen welkom.