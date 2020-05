VIDEO: Drone maakt prachtige beelden van het Muiderslot

MUIDEN - Het is met afstand het meest beeldbepalende gebouw van Muiden: kasteel Muiderslot. Het kasteel van Floris de vijfde en de latere woonplaats van dichter P.C. Hooft schittert op een adembenemende dronevideo van Sander Sassen.

Sander vliegt met zijn drone wel vaker over markante delen van Noord-Holland, zoals Texel of Volendam. Het Muiderslot is zijn nieuwste project.

De video geeft letterlijk en figuurlijk in vogelvlucht een kijkje in en rond het kasteel. De drone van Sander scheert langs de kasteeltorens, dwars door de kasteeltuinen heen.

De video is hier te bekijken.