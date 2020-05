De Peiling: Vouchers of je geld terug bij een geannuleerde vakantie?

Vakantiegangers waarvan een geboekte reis door het coronavirus is geschrapt, moeten tevreden zijn met een voucher (tegoedbon). Dat vindt de Nederlandse overheid die wil voorkomen dat de financiële problemen in de reisbranche nog groter worden. De Europese Commissie is het daar niet mee eens en vindt dat gedupeerde vakantiegangers hun geld terug moeten krijgen. Wat heeft jouw voorkeur?

Adobe

Niet verder belasten

Minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur wil voorkomen dat bedrijven zoals de KLM nog meer in de financiële problemen komen door de coronacrisis als consumenten van hun recht gebruikt maken om hun geld terug te vragen bij een geannuleerde vliegreis, Ze heeft Brussel daarom gevraagd een wet die de compensatie van gedupeerde reizigers regelt tijdelijk buiten werking te stellen.

Geen goed idee

De Europese Commissie vindt het geen goed idee om consumenten hun rechten te ontnemen en bij economische tegenwind de regels aan te passen. 'Juist in dit soort tijden is het belangrijk om consumentenrechten te behouden', schrijft de Commissie in een uitgelekt document. Geld terug

'Het kabinet moet stoppen om te proberen consumenten via Europese wetgeving te dwingen vouchers te accepteren voor hun geannuleerde vluchten.' Dat schrijft de Consumentenbond in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de Consumentenbond ondermijnt de Nederlandse overheid met het verplicht accepteren van tegoedbonnen in plaats van geld terug te geven de consumentenrechten.

Wat vind jij?

Reisorganisaties en luchtvaartmaatschappijen komen door de coronacrisis flink in de financiële problemen. Ben jij bereid een voucher te accepteren of wil je gewoon je geld terug als een reis niet doorgaat? Heb je eigenlijk al voorzichtige vakantieplannen deze zomer? Wordt het een Nederlandse camping of hoop je toch nog de grens over te kunnen?