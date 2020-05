Voor het eerst: filmfestival en wedstrijd rond Zaanse Industriecultuur

ZAANSTAD - Begin oktober organiseert Videoclub Zaanstreek Noord voor het eerst een filmfestival over de Zaanse industriecultuur. Onderdeel van het festival is een wedstrijd voor amateurcineasten die met films met over het thema kunnen meedingen naar een prijs. Het festival is onderdeel van IFIKZ, het Festival Zaanse Industriecultuur, dat voor de zesde keer plaatsvindt. Organisator Helmer Molenaar: "De Zaanstreek is het oudste industriegebied van Europa, er wordt nog te weinig gepraat over hoe mooi het is."

Archieffoto NH Nieuws

Niek Mannes, bestuurslid en lid van de programmacommissie van de Videoclub is enthousiast: "We hadden al een langere tijd het idee om een festival te organiseren." Hij is dan ook blij dat ze dit jaar onderdeel mogen zijn van het Festival over de Zaanse Industriecultuur. Heden en verleden Omdat er veel herinneringen bewaard zijn gebleven, roept de Zaanstreek wellicht vooral beelden van fabrieken en industriële activiteiten uit het verleden op. Toch er is in de wedstrijd behalve voor het verleden ook aandacht voor het heden. Hoewel de regio bekendstaat om z'n molens, borrelnootjes, koekjes en cacao, hoopt de organisatie op originelere inzendingen. Aspirant-deelnemers wordt dan ook aangeraden om juist nieuwere industrie als onderwerp te kiezen. Niek Mannes: "Mijn gouden tip is om naar industrieën te kijken die niet voor de hand liggen." Je hoeft geen video-professional te zijn om mee te mogen doen. Iedereen die een orgineel idee heeft, kan zijn video insturen. Ook is het niet noodzakelijk om over professionele apparatuur te beschikken. De organisatie laat nadrukkelijk weten dat ook films gemaakt met een moderne smartphone gewoon kunnen meedingen naar de hoofdprijs. Niet bang voor Corona Organisator van het Festival Zaanse Industriecultuur, Helmer Molenaar, laat weten niet bang te zijn dat het festival last gaat krijgen van de coronacrisis: "Het festival speelt zich af op de plek waar de Zaankanters wonen en er zullen geen duizenden mensen tegelijk op afkomen. De dingen die je al hebt in de streek in de spotlight zetten", aldus Molenaar.



Vorig jaar hebben meerdere bekende Zaankanters meegedaan. Onder andere De Kift en Funda Müjde, maar ook Brouwerij de Hoop heeft een ruimte opengesteld voor een drumsessie. Dit jaar werkt IFIKZ sowieso samen met de Theatermijn en Videoclub Zaanstreek Noord, maar de rest is nog een verrassing.

Aanmelden kan via de Videoclub. In de video hieronder zie je een voorbeeld van het werk van leden. Je hoeft niet veel kennis van video te hebben, Niek benadrukt: "Je leert vooral door te doen." Pak je camera en ga op stap. "Het is een geweldig mooie hobby.", aldus een enthousiaste videoliefhebber Niek.