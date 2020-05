Transformatorstation Wijk aan Zee komt er: Raad van State geeft groen licht

De Dorpsraad Wijk aan Zee voerde de afgelopen jaren een verbeten strijd tegen de bouw van het enorme complex langs de Zeestraat. TenneT wil daar een verdeelstation bouwen om de via windmolens aan land gebrachte stroom verder te transporteren. De Dorpsraad vreest geluidsoverlast in Wijk aan Zee, dat door de aanwezigheid van Tata Steel toch al veel overlast ondervindt.

Kritiek op vergunningsaanvraag terecht

Opvallend aan de uitspraak is dat de Dorpsraad gelijk krijgt in haar bewering dat de vergunningaanvraag niet juist is verlopen. Toch kan de bouw gewoon doorgaan. "Teleurstellend", reageert Hans Dellevoet van de Dorpsraad. "We hebben gelijk gekregen, maar alles gaat gewoon door. Zonde, op het punt van geluidsoverlast dachten we echt een issue te hebben."