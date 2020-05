Primeur: voor het eerst vergadering buiten Alkmaarse raadszaal

ALKMAAR - Met de commissievergadering van gisteravond had de Alkmaarse politiek een primeur. Het was namelijk de eerste vergadering ooit buiten de raadszaal. Sinds de coronamaatregelen vergaderen de raadsleden digitaal. Toch wilde een meerderheid in de raad dat er fysiek vergaderd zou worden, en dat gebeurde in sportcomplex De Meent.