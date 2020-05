Gemeente Opmeer shopt tweedehands brug via Markplaats

SPANBROEK - Inwoners van Spanbroek hebben hem misschien al gezien: de nieuwe wandelbrug achter 't Kerkhuys. De brug verbindt het parkeerterrein en de passantenhaven met het terrein van ’t Kerkhuys en de Herberg. Saillaint detail is dat de brug door de gemeente Opmeer gekocht is via Marktplaats.