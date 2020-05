Texels instituut onderzoekt schuim dat surfers mogelijk fataal werd: "We zijn hier niet eerder mee geconfronteerd"

TEXEL - Het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) op Texel gaat het schuim onderzoeken dat ervoor zorgde dat surfers in Scheveningen maandagavond in de problemen kwamen. "We zijn hier nog niet eerder mee geconfronteerd, dus willen we alles uitsluiten."

Wanneer het onderzoekscentrum iets vindt dat afwijkend is, dan kan er in de toekomst eerder watersportliefhebbers gewaarschuwd worden.

Onderzoeker Katja Philippart van het NIOZ laat aan de NOS weten monsters te hebben genomen van het schuim. "Allereerst willen we vaststellen dat het inderdaad de schuimalg is waarvan we denken dat 'ie het is. Daarnaast kijken we naar de omstandigheden waarin er zoveel schuim kan ontstaan."

Het gaat volgens de onderzoekers om de alg Phaeocystis globosa: zeeschuim dat in deze tijd van het jaar bloeit. Algen vormen kolonies die zich aan elkaar hechten in een laag gelatine. Als de kolonie sterft, wordt de overgebleven gelatine door de golven en harde wind tot schuim opgeklopt.

Het was niet eerder bekend dat zeeschuim gevaarlijk zou kunnen zijn of dat mensen erin zouden kunnen stikken. "Ook niet bij zeezoogdieren", zegt Philippart. "Dit schuim komt voor in de branding. Daar zijn doorgaans niet veel dieren te vinden."

Surfscene geschokt

Het nieuws kwam dinsdag hard aan bij de surfcommunity. De Amsterdamse surfer Prem Sewcharan stelt dat de tragedie in Scheveningen doorklinkt in de hele surfscene. "Het is het gesprek van de dag", vertelt hij aan NH Nieuws. "Want wie waren het? Kennen we ze misschien? We zijn echt heel close met elkaar en hebben veel contact onderling. We komen elkaar ook vaak tegen tijdens trips; het is een hechte community", aldus de surfer.

Een ander, die niet wil reageren op camera, vertelt: "Dit komt hard aan, voor iedereen in de surfgemeenschap. Maar er zijn ook nog veel vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren."