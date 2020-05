RAI Amsterdam wil weer open met proefevenementen

AMSTERDAM - De RAI Amsterdam kan op korte termijn de deuren heropenen en zegt klaar te zijn voor vakbeurzen waarbij bezoekers 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden. De RAI wil komende zomer proefevenementen huisvesten waarvoor bezoekers zich vooraf dienen te registreren, zodat de beursorganisatie weet hoeveel mensen er komen. De RAI is met onder meer de Jaarbeurs in Utrecht in gesprek met de overheid over heropening en wacht op toestemming.

ANP

In het protocol van de beurs- en congresorganisatie staat dat de RAI zelf bepaalt hoe de inrichting van beurzen, congressen en events eruitziet. "Dat maakt ons volledig flexibel bij het reguleren van bezoekersstromen. Denk aan speciale routes en eenrichtingsverkeer", zegt topman Paul Riemens. De proefevenementen gaan vooraf aan de internationale evenementen die in september op de agenda staan. Publieksevenementen staan er niet bij. Zo staat in september technologiebeurs IBC gepland, goed voor een economische impuls van 80 miljoen euro voor de stad Amsterdam. In oktober staat de UEG Week, een internationaal congres rondom maag-darm- en leverziekten, op het programma. "De vakbeurzen zijn van grote waarde voor de stad", zegt Riemens. "Elke euro die in de RAI wordt besteed, leidt tot een uitgave van zo’n 7 euro in Amsterdam. Denk hierbij aan hotelovernachtingen en bestedingen in horeca, musea en detailhandel. Kortom: onze events zijn goed voor omzet en voor werkgelegenheid." In november volgt vastgoedbeurs Provada. De RAI beschikt over 110.000 m2. "Als tuincentra, warenhuizen, woonwinkels zoals IKEA en bouwmarkten open zijn, dan kunnen wij zeker ook", zegt Riemens.