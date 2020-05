Applaus voor ziekenhuis Amstelland tijdens Dag van de Zorg

Een bonte stoet hulpverleners verzamelden zich eerst achter de brandweerkazerne en reden vervolgens met loeiende sirene's van brandweer- en politieauto's naar het ziekenhuis. Daar werden de ziekenhuismedewerkers uitgebreid bedankt.

"We willen hiermee laten zien dat we trots op jullie zijn dat jullie gewoon jullie werk doen, wat eigenlijk niet zo gewoon is in deze tijd, maar dat het eigenlijk best wel bijzonder is deze tijd waarin wij leven.”

Na een korte toespraak klonk er twee minuten lang luid applaus en mediapartner RTV Amstelveen was er bij.