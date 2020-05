Verslagenheid over dood surfers: "We zijn een hechte community"

VELSEN-NOORD - Surfers reageren verslagen op het drama dat zich afspeelt in Scheveningen. De hulpdiensten haalden in de Zuid-Hollandse kustplaats vijf overleden watersporters uit de zee, en dat komt ook in de IJmond hard aan. "We zijn nu hier in Wijk aan Zee, maar we komen elkaar overal tegen."

NH Nieuws

Het zijn de woorden van de Amsterdamse surfer Prem Sewcharan, die zeker drie keer per week is te vinden bij de populaire surflocatie bij de Noordpier in Velsen-Noord. Prem stelt dat de tragedie in Scheveningen doorklinkt in de hele surfscene. "Het is het gesprek van de dag", vertelt hij aan NH Nieuws. "Want wie waren het? Kennen we ze misschien? We zijn echt heel close met elkaar en hebben veel contact onderling. We komen elkaar ook vaak tegen tijdens trips; het is een hechte community", aldus de surfer. Een ander, die niet wil reageren op camera, vertelt: "Dit komt hard aan, voor iedereen in de surfgemeenschap. Maar er zijn ook nog veel vragen over hoe dit heeft kunnen gebeuren." Tekst gaat verder onder de video.

NH Nieuws

Opvallend: ook de KNRM post in Wijk aan Zee moest gisteren drie keer uitrukken voor vermiste surfers in de regio, zo vertelt vrijwilliger Peter Messchendorp. "Een van de surfers was zo'n 800 meter afgedreven, dat zegt wel iets over de omstandigheden. Maar iedereen is gelukkig weer terecht", vertelt hij. Tijdens de hulpacties hoorden Peter en de bemanning over de marifoon dat het goed mis was in Scheveningen. Hij leeft mee met de nabestaanden, maar ook met de collega-hulpverleners van de KNRM. "Ieder reddingsstation heeft wel eens te maken gehad met acties waarbij slachtoffers zijn te betreuren. Voor de surfers en nabestaanden is dit een enorme schok, maar ook voor de professioneel opgeleide vrijwilliger gaat dit je niet in je koude kleren zitten."