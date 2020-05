OM heropent onderzoek naar dood 16-jarige Dascha Graafsma niet

HILVERSUM - De forensische second opinion in het onderzoek naar de dood van Dascha Graafsma heeft de eerdere conclusies in het onderzoek bevestigd. Dat betekent dat het onderzoek niet heropend gaat worden.

Dat maakt het Openbaar Ministerie vandaag bekend. De second opinion heeft volgens het OM geen nieuwe inzichten opgeleverd. Ook de reflectiekamer die naar het onderzoek heeft gekeken komt tot de conclusie dat er geen aanwijzingen zijn dat Dascha door een misdrijf om het leven is gekomen.

Particulier onderzoek

Dascha Graafsma kwam in 2015 op 16-jarige leeftijd om het leven. Na een stapavond kwam zij tussen Hilversum en station Hollandsche Rading onder een trein.

Het OM constateerde in het oorspronkelijke onderzoek dat Dascha waarschijnlijk zelfmoord had gepleegd, maar haar nabestaanden weigerden zich hierbij neer te leggen. Er werd onder andere een particulier onderzoeksteam ingesteld om haar dood verder uit te pluizen. Zo bestond er bij nabestaanden het vermoeden dat zij tegen haar zin in drugs toegediend had gekregen.

Second opinion

Naar aanleiding van dat onderzoeksrapport werd besloten om het bewijs opnieuw voor te leggen voor een second opinion. Deze arts bevestigde echter het beeld dat in het eerste forensische onderzoek werd geschetst.

Het OM geeft in het persbericht aan dat hoewel ze het betreuren dat ze de nabestaanden geen antwoorden kunnen geven, er nu geen verder onderzoek gedaan zal worden naar de dood van het 16-jarige meisje. "Het OM en de politie hebben als taak onderzoek te doen naar misdrijven. De inzet van opsporingsmiddelen is wettelijk ook alleen toegestaan wanneer er sprake is van een strafrechtelijke verdenking. In deze tragische zaak is dat na het gedane onderzoek niet meer het geval."