Met zeehondenpup Skyp gaat het steeds beter: "Hij is hongerig, vraagt vaak om eten"

Skyp is een veel te vroeg geboren pup van de gewone zeehond. Dierenverzorger Yerko Hankmann van Ecomare trof het diertje na een telefoontje aan op een drukke plek vlak langs het fietspad aan de Waddendijk. "Mensen kwamen dichtbij om foto's te maken. Als er al een moeder in buurt zou zijn, zou die nu niet meer komen."

In bad

De jonge zeehond heeft nog lange haren. Ook dat is een teken van vroeggeboorte. "Dat maakt dat hij lastig kan zwemmen nu. Hij krijgt zalmpap en die is erg vet. Vandaar dat ie nu even in bad moet. Al dat vet gaat in zijn vacht zitten. En het is voor een zeehond sowieso wel even lekker in het water."

Skyp maakt goede kans om te overleven, maar je weet het natuurlijk nooit. Vooralsnog gaat het goed. Hij is levendig, reageert alert en is hongerig dus dat is positief.