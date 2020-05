Oostzaanse mag na twee maanden haar moeder weer opzoeken: "Ze straalde"

OOSTZAAN - Een speciaal moment voor Marian Schaft dinsdagochtend. Na twee maanden kon ze eindelijk weer op visite bij haar moeder in verzorgingshuis Lishof. Dit was hiervoor uiteraard niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen, maar nu is de bezoekersregeling daar versoepeld. "Dat was heel bijzonder, wel jammer dat ik haar geen knuffel kon geven."

"Was een mooi moment, ik heb er echt van genoten", vertelt Marlies Ras over de ontmoeting tussen Marian Schaft en haar moeder. Ras is de teammanager van Lishof. "Ik zag de ogen van de bewoonster en ze straalde."

Er zijn op dit moment vijfentwintig verzorgingshuizen in Nederland die de bezoekersregeling versoepelen. Voor de regio Zaantreek-Waterland is Lishof als pilot uitgekozen. "Allereerst hebben we in Lishof geen coronabesmettingen. Dat was één van de voorwaarden. Verder is dit een locatie die overzichtelijk is en daardoor goed te monitoren."

"Normaal is ze niet zo'n prater, maar nu heeft ze het één en ander verteld", blikt Marian Schaft terug op het onderonsje met haar moeder. De Oostzaanse kwam dan ook met een grote glimlach weer naar buiten.