RIVM: coronasneltest van Corendon niet betrouwbaar

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Vanaf 26 juni wil Corendon vakanties verkopen die gegarandeerd 'coronavrij' zijn. Vooralsnog begint de maatschappij met reizen naar Antalya, waar de reizigers in een Corendon-resort verblijven en daar ook de hele vakantie niet uit mogen. De reis begint met een coronatest in het Village Hotel bij Schiphol. Bij een negatieve uitkomst blijf je van begin tot eind in een coronavrije omgeving.

Daarop vooruitlopend begint Corendon deze week met het aanbieden van een antistoffen-sneltest. Iedereen die dat wil, kan voor 69 euro een sneltest laten doen in het City Hotel in Amsterdam. Na een kwartier weet je dan of je covid-19-antistoffen hebt aangemaakt en corona hebt gehad, claimt de vakantiemaatschappij.

Schijnveiligheid

Met die claim is het RIVM niet blij. Volgens het instituut zijn sneltesten nog niet betrouwbaar en raadt af om zelf het bloed te laten testen op aanwezigheid van antistoffen tegen het coronavirus. Het RIVM zegt dat het "een gevoel van schijnveiligheid kan geven".

"Duurt te lang"

Audrey Denkelaar van Corendon zegt het de antistoffentest die ze aanbieden, voldoet aan Europese regelgeving van medische hulpmiddelen. De test heeft volgens Denkelaar een betrouwbaarheidspercentage van 93 procent. "We willen al heel snel weer gaan vliegen. Daarom zijn we hier al mee begonnen om ervaring op te doen. Want als we gaan wachten op het RIVM duurt het misschien te lang voordat zij een sneltest hebben gecertificeerd", aldus Denkelaar.

Met de antistoffentest wil Corendon ervaring opdoen met testen voordat de maatschappij begint met de 'coronavrije' vakanties. Corendon is overigens nog op zoek naar een coronatest die voor de vakantie gedaan moet worden.