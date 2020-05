Hoogbejaarde Hilversummer (104) jarenlang door 'hulp' bestolen: 100.000 euro kwijt

HILVERSUM - Een hoogbejaarde Hilversummer is naar nu blijkt jarenlang bestolen door een vrouw die hem 'hielp' met zijn bankzaken. De man, 104 jaar oud, kwam in geldproblemen doordat de vrouw hem met jarenlange zwendel zeker 100.000 euro afhandig maakte.

De man besloot zes jaar geleden zijn geldzaken uit te besteden aan een vrouw die hij al geruime tijd kende. De vrouw had een volmacht over al zijn betaal- en spaarrekeningen en kon daarmee doen met het geld wat ze zelf wilde.

De man kreeg argwaan toen er plots regelmatig aanmaningen binnenkwamen. Hij vroeg de vrouw inzicht in zijn bankafschriften, maar hoe vaak hij dat ook vroeg: hij kreeg het niet. Het zorgde ervoor dat hij het zaakjes zelf niet meer vertrouwde. Met hulp van een ander lukte het de man toch om inzicht te krijgen in zijn banksaldo. De schrik was groot toen er bijna 80.000 euro bleek verdwenen.

Vrouw blijft stelen en leeft rijkeluisleventje

De 'helpende' vrouw bleek een flink rijkeluisleventje te hebben geleefd van het geld van de krasse Hilversummer. Met het geld van de man boekte ze vakanties, ging ze naar schoonheidssalons en kocht ze flink op het internet. Uiteindelijk bleek ze de Hilversummer ongeveer 100.000 euro afhandig te hebben gemaakt. Ze streek onder meer elke maand de aow-uitkering van de man op en verkocht zijn auto zonder dat hij er ook maar een cent van terugzag. De man liet ze in financiële problemen achter.

Twee verdachten aangehouden

Het slachtoffer deed afgelopen oktober na vijf jaar te zijn bedrogen aangifte. Vandaag kon de vrouw, een 47-jarige vrouw uit Kortenhoef, worden opgepakt. Daarnaast werd ook een 66-jarige man uit Kortenhoef opgepakt. De recherche onderzoekt zijn betrokkenheid bij de zaak. Bij de twee verdachten is huiszoeking gedaan, waarbij verschillende spullen in beslag zijn genomen.