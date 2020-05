Hoornse verkrachter Mourad T. ontkent schuld in pro-formazitting

HOORN - Vanmorgen was verdachte Mourad T. aanwezig bij een pro-formazittng in de rechtszaal in Alkmaar. Hij wordt verdacht van twee aanrandingen en de verkrachting van een 23-jarige vrouw aan de Holenweg in Hoorn, maar ontkent schuldig te zijn.

Jeroen Dallinga, advocaat van de verdachte, laat weten dat de zitting als verwacht is verlopen. "Het belangrijkste in deze zitting was dat wij inzicht zouden krijgen in de status van het onderzoek. We weten nu dat het wachten is op de rapporten van het Pieter Baan Centrum. Naar verwachting kan de laatste pro-formazitting 7 juli plaatsvinden en hopelijk komt de inhoudelijke behandeling in september aan de orde."

Aanwezig

Tijdens de zitting waren er twee slachtoffers aanwezig met hun advocaat en ook de verdachte nam plaats. De afgelopen zes weken was het voor een verdachte in hechtenis alleen toegestaan om via videoverbinding aanwezig te zijn in de rechtzaal.

Sinds maandag is daar een versoepeling in gekomen en mag een verdachte weer lijfelijk aanwezig zijn, mits het niet te druk is in de rechtszaal. "Er was een mogelijkheid dat er inhoudelijke informatie behandeld zou worden, daarom vond de verdachte het belangrijk om aanwezig te zijn. Dat bleek achteraf niet zo te zijn", licht de advocaat van de verdachte toe.