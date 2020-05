Hollands Noorderkwartier gooit sluizen en bruggen open

Het besluit is genomen in goed overleg met de Veiligheidsregio's en de provincie Noord-Holland en kon genomen worden omdat het rijksbeleid is versoepeld. Omdat het advies verschoof van 'blijf zoveel mogelijk thuis' naar 'vermijd drukte en houd 1,5 meter afstand' zag het Hoogheemraadschap geen belemmeringen meer om nog langer in de veel soberder winterbediening te blijven.

Veiligheid

Het hoogheemraadschap is echter voorzichtig en kondigt tegelijkertijd aan de situatie bij sluizen en bruggen in de gaten te zullen houden. Als het te druk wordt of de openbare orde en veiligheid komt in gevaar kan het besluit snel worden teruggedraaid. Met name in sluizen zijn kritische plekken. Met mooi weer kan het daar krioelen van de kleine bootjes en dan is het heel moeilijk om de anderhalvemeter regel te handhaven.

Uitzondering

Tot nu toe was het ook tijdens de mooie dagen van vorige week doodstil bij de sluizen. Er werd één uitzondering gemaakt, voor het klassieke Volendamse zeilschip van Carlo de Boer. Zijn schip was lek en moest met sterke pompen voortdurend worden leeggepompt om te voorkomen dat het naar de kelder zou gaan. Speciaal voor de Kwak van Carlo heeft de sluis op 5 mei een keer gedraaid.

Waarschuwing

Het Hoogheemraadschap waarschuwt schippers wel hun vaarroute goed te checken want niet alle sluizen en bruggen in Hollands Noorderkwartier zijn in beheer bij het hoogheemraadschap. Ook de provincie en gemeenten bedienen diverse sluizen en bruggen. De voorzieningen bij de sluizen, bruggen en jachthavens, zoals gemeenschappelijke wc's en douches blijven tot 1 juli gesloten.