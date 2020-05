Supporterscollectief: steun je club

"We vinden het goed dat clubs hun supporters de keuze geven tussen verschillende opties, van het afzien van compensatie tot het geven van korting op toekomstige wedstrijden of bijvoorbeeld een gratis shirt", zegt voorzitter Matthijs Keuning van het Supporterscollectief, waarbij supportersverenigingen van vrijwel alle betaaldvoetbalclubs zijn aangesloten.

De eredivisie en Keuken Kampioen Divisie werden in maart stilgelegd vanwege het coronavirus. In de hoogste klasse stonden nog acht speelrondes op het programma en dus zouden de meeste clubs nog vier thuiswedstrijden hebben. Uit een enquête van het Supporterscollectief bleek vorige maand dat een groot deel van de fans geen compensatie hoeft vanwege de 'gemiste' duels.

"We gaan er dan ook vanuit dat de meeste supporters afzien van compensatie", aldus Keuning. "Als straks ook wat meer duidelijk wordt over de seizoenkaartverkoop voor komend jaar, hopen we uiteraard dat supporters hun club blijven steunen om het voetbal door deze onzekere periode heen te helpen."

De meeste clubs bieden hun fans als compensatie korting op een seizoenkaart voor het nieuwe voetbaljaar. Het lijkt er echter op dat er nog maandenlang geen toeschouwers in de stadions mogen komen. Bij Feyenoord kunnen de fans ook kiezen voor een voucher die besteed moet worden in de fanshop, bij AZ kunnen ze gratis het nieuwe uitshirt ontvangen. Vitesse geeft als optie om een voucher te nemen die toegang geeft tot alle thuiswedstrijden van de club in het bekertoernooi die volgend seizoen of het jaar erna voor publiek toegankelijk zijn.