Surfersdrama Schevingen raakt KNRM en Zandvoortse surfwereld: "Het was een gitzwarte dag"

ZANDVOORT -Zowel de KNRM als surfers uit de hele provincie zijn geraakt door het drama in Scheveningn waar gisteravond vijf jonge mensen overleden tijdens het surfen. "We hebben wel eens een surfer die in de problemen raakt en komt te overlijden", vertelt Jan Willem den Bout, schipper bij KNRM Zandvoort. "Maar zoveel surfers tegelijk die het leven laten, dat heb ik niet eerder mee gemaakt en daar schrik je van."

De Zandvoortse KNRM was gisteravond ten tijde van het drama aan het oefenen op zee. En dat was de eerste keer weer sinds de coronacrisis. Toen ze terug kwamen, lazen ze de eerste berichten over de zoektocht naar vermiste surfers in Scheveningen. "Ja, dan merk je wel dat iedereen alle berichten met elkaar deelt in de groep. Als KNRM zijn we toch een grote familie."

Jan Willem leeft mee met zijn collega's in Scheveningen en weet maar al te goed hoe zij zich voelen. Het nieuws komt hard aan bij de Zandvoortse redders. "Het is wel heftig omdat we ons op zo'n moment realiseren dat redden niet altijd leuk is."

