Zaanse pakketbezorger vindt rattenslang in busje, Amsterdammer vindt er een in bed

ZAANDAM - Rattenslangen hebben vanmorgen meerdere mensen de stuipen op het lijf gejaagd. Zo lag er een examplaar van het kronkelige dier in de bus van een bezorger in Zaandam.

Dierenzorg Zaanstreek werd na de verontrustende vondst ingelicht en heeft het dier opgehaald. "Misschien probeerde iemand het te versturen", grapt een medewerker.

"Dit zien we haast nooit. Normaal zijn het vogeltjes waarvoor we uitrukken, maar nooit een slang!", vult de medewerker aan.

PostNL laat weten dat het dier in de cabine van de bezorger lag. "De bezorger bleef ongedeerd en kon snel zijn weg weer vervolgen."

In bed

Ook in Amsterdam kreeg iemand vanmorgen de schrik van zijn leven: hier werd een rattenslang in bed aangetroffen, zo meldt AT5.

"Helaas is het diertje in de paniek gedood, omdat er ook kinderen waren en ze niet wisten of het dier giftig zou zijn", vertelt Rob van stichting Dierenhulp Nederland. Rattenslangen zijn niet giftig.

Hoe het dier in bed is beland blijft de vraag. "Het zijn echte ontsnappingskunstenaars en ze houden van zonnig weer. Als het dan koud wordt, dan zoeken ze de warmte op. Soms is dat lichaamswarmte."

Rob vermoedt dat de slangen uit een nabijgelegen huis zijn ontsnapt. "Of ze zijn misschien gedumpt."