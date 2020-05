Amstelveens verpleeghuis start met proef versoepeling bezoek

AMSTELVEEN - Verzorgingstehuis Zonnehuis De Luwte aan het Wimbledonpark mag per bewoner één vaste bezoeker binnenlaten. Het is een van de 25 locaties in Nederland waar voorzichtig wordt gekeken of de coronamaatregelen in verpleeghuizen kunnen worden versoepeld.

“Wij zijn enorm blij dat we mogen gaan proberen invulling te geven aan deze versoepeling,” zegt regiomanager Willemijn Wittkämper tegen mediapartner RTV Amstelveen. “Maar het is ook spannend, want we begeven ons op onbekend terrein. We moeten zorgen voor voldoende afstand tussen bezoek, zorgmedewerkers en medebewoners. Het is echt voorzichtig proberen.”

Gezondheidscheck

Elke bewoner mag een keer per week een vaste bezoeker ontvangen. Deze bezoeker komt op afspraak en krijgt bij de entree een gezondheidscheck en een temperatuurmeting. Binnen is er een vaste looproute en voordat iemand de lift betreedt worden zijn of haar handen gedesinfecteerd. Wie op bezoek gaat bij een bewoner met dementie moet een mondkapje dragen.

Landelijke proef

In elke GGD-regio in Nederland is een zorginstelling aangewezen om onder strikte voorwaarden bezoek toe te staan. Deze locaties worden gemonitord en met de kennis die hierbij wordt opgedaan wordt 25 mei besloten of er meer locaties open kunnen voor bezoek.